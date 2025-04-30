В Ярославском художественном музее появятся тактильные модели экспонатов

Ярославский художественный музей стал победителем грантового конкурса «Особого взгляда» (программа благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт»). В этом году музей получит макеты экспонатов, которые смогут изучать незрячие гости, сообщили в музее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский художественный музей Фото: Ярославский художественный музей

Там рассказали, что, помимо экспонатов, в музее будут проводить инклюзивные экскурсии и мероприятия. На сайте программы указывается, что музеям-победителям помогут грамотно выстроить работу с посетителями с нарушением зрения.

Всего на конкурс поступило 130 заявок. В числе 10 победителей также Ульяновский областной художественный музей, «Музейное объединение ‘’Музей Москвы’’», Калининградский областной музей изобразительных искусств.

Алла Чижова