Краснодарца хотят судить за религиозную шутку на стендапе

В Краснодаре следственные органы предъявили 26-летнему жителю обвинение в хулиганстве, мотивированном религиозной ненавистью. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных региональным управлением ФСБ, и расследуется СКР по Центральному округу города, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установлено следствием, в декабре 2023 года фигурант дела, находясь в одном из заведений на улице Красной, в рамках юмористического шоу допустил публичные высказывания, содержащие оскорбления на религиозную тематику.

Обвиняемый признал вину и выразил раскаяние. В качестве меры пресечения ему избран домашний арест. Следствие продолжает сбор доказательств по делу по п «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Вячеслав Рыжков