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На Ставрополье планируют добывать лечебную грязь на озере Тамбукан

Проект по переработке лечебной грязи с озера Тамбукан готовится в Предгорном округе Ставрополья. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Предполагается проведение всесторонних экологических изысканий, которые позволят оценить возможное воздействие перерабатывающего предприятия на окружающую среду, и разработка эффективных мер по его минимизации»,— говорится в официальном заявлении.

Специализированная компания занимается разработкой комплексного плана добычи, транспортировки и дальнейшей обработки целебных отложений Тамбуканского месторождения.

В администрации округа подчеркнули, что приоритетное внимание будет уделено вопросам очистки стоков, утилизации отходов и сохранению природного многообразия региона.

Николай Аксенов

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