По 11,5% показателей госпрограмм Башкирии не достигнуты плановые значения

По итогам 2024 года годовые плановые значения были достигнуты по 717 показателям, заложенным в государственные программы Башкирии. Не достигнутыми оказались 93 показателя. По 35 индикаторам данные отсутствуют. Такие выводы приводит региональное министерство экономического развития и инвестиционной политики в отчете об эффективности госпрограмм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Полностью были достигнуты значения, определенные для таких госпрограмм, как «Экономическое и инвестиционное развитие», «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства», «Защита прав потребителей», «Развитие внутреннего въездного туризма», «Развитие лесного хозяйства», «Развитие информационного общества. Цифровая трансформация», «Сохранение и развитие государственных языков и языков народов Башкирии», «Реализация государственной национальной политики», «Развитие средств массовой коммуникации», «Управление государственными финансами», «Развитие юстиции», «Развитие конкуренции и совершенствование механизмов регулирование системы закупок товаров, работ и услуг», «Развитие архивного дела».

Самый низкий уровень эффективности продемонстрировала программа «Развитие внешнеэкономических связей, международного и межрегионального значения», в рамках которой достигнута лишь половина показателей.

Общий объем финансирования госпрограмм составил 408,9 млрд руб., из которых 44,7 млрд руб. пришлось на федеральный, а 272,8 млрд руб. — на республиканский бюджет. В муниципальных бюджетах на достижение целей госпрограмм было предусмотрено 1,5 млрд руб., еще 89,9 млрд руб. было предусмотрено из внебюджетных источников.

Из всего объема неосвоенными остались 21,5 млрд руб. (5,2%).

В 2023 году были достигнуты 84,2% плановых показателей, заложенных в госпрограммы, а освоено 96,5% финансирования.

Идэль Гумеров