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Первый прямой поезд отправился из Владикавказа в Симферополь

Между Осетией и Крымом запустили железнодорожное сообщение. Первый поезд по маршруту «Владикавказ—Симферополь» отправился 30 апреля, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

Фото: пресс-служба главы РСО – Алания

Фото: пресс-служба главы РСО – Алания

Рейс является сезонным и будет функционировать раз в четыре дня до октября.

«Для нас это не просто новый маршрут — это еще один шаг к укреплению связей между нашими регионами. Осетия и Крым — части одного большого, сильного государства, и теперь мы еще ближе друг к другу»,— отметил Сергей Меняйло.

По мнению организаторов сообщения, маршрут будет востребован как для туризма, так и для экономики обоих регионов. В планах — дальнейшее развитие транспортной доступности и расширение географии связей республики.

Николай Аксенов

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