В Башкирии на брендирование автобусов к 9 мая выделят около 2 млн рублей

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии на запросе котировок 5 мая выберет подрядчика брендирования автобусов, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 1,85 млн руб., он будет оплачен из бюджета республики.

До 8 мая подрядчик должен напечатать изображения, демонтировать старые и приклеить новые. Они должны быть размещены на 80 автобусах «НефАЗ» и ПАЗ «Вектор». Необходимо брендировать 50 автобусов большого класса: 40 — в Уфе, Нефтекамске и Стерлитамаке — по пять, а также 30 автобусов среднего класса в Баймаке, Белебее, Бирске, Дюртюлях, Мелеузе, Октябрьском, Салавате, Сибае, Туймазах и Учалах.

На каждый автобус необходимо наклеить логотип с изображением памятника «Родина мать зовет!» и текст «С праздником Победы!».

Майя Иванова