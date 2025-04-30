Задержан бывший глава Кочубеевского округа Алексей Клевцов

Экс-глава Кочубеевского округа Ставропольского края Алексей Клевцов задержан правоохранительными органами. Об этом сообщает ИА Stavropol.Media со ссылкой на источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА Stavropol.Media Фото: ИА Stavropol.Media

Причины задержания на данный момент не разглашаются. Алексей Клевцов возглавлял администрацию Кочубеевского округа на протяжении 17 лет.

Как сообщал ранее «Ъ-Кавказ» 28 апреля 2025 года, чиновник оставил свою должность, объяснив решение проблемами со здоровьем. Информация об этом была размещена в официальном Telegram-канале муниципального образования.