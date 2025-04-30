Суд приостановил работу кафе «Сан Султан» на 60 дней в деревне Куюки

Суд приостановил работу кафе «Сан Султан» в деревне Куюки Пестречинского района на 60 дней. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Поводом для осуществления проверки кафе и последующего приостановления работы стали три случая кишечной инфекции у посетителей заведения.

В ходе расследования были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических норм организации питания. В частности, не соблюдалась технологическая последовательность процессов: взвешивание сырья и полуфабрикатов проводилось на одном столе и одних весах, рабочие поверхности и кухонный инвентарь не имели необходимой маркировки. Также отсутствовало оборудование для раздельной обработки продуктов — блюда готовились из сырого мяса без наличия специализированного цеха.

Кроме того, было найдено 28 партий пищевой продукции общим весом 63,84 кг без маркировки и сопроводительных документов. Не обеспечивался контроль за условиями хранения продуктов, а также отсутствовал производственный надзор за соблюдением санитарных норм.

Помещение кафе было опечатано. По результатам рассмотрения материалов суд принял решение о запрете работы кафе сроком на 60 дней.

У пострадавших пациентов диагностирована кишечная инфекция неустановленного возбудителя.

Артём Дергунов