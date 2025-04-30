В Перми речной вокзал начнет принимать пассажиров с 1 мая

С 1 мая на речном вокзале вновь начнут работу кассы и стойка регистрации для пассажиров водных перевозок. Об этом на заседании правительства Пермского края сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Ранее сообщалось, что после реконструкции в здании вокзала появятся зона ожидания, кассы и места хранения багажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным краевого минтранса, места для покупки билетов размещены на первом этаже здания. На цокольном этаже располагается зона ожидания, работают кафе и гардероб. Позже там также появятся камеры хранения. В здании будут представлены навигационные таблички и информационное табло с расписанием судов.

Напомним, с 1 мая стартует речная навигация. В этом сезоне продолжится субсидирование четырех пригородных маршрутов, включая Пермь — Закамск — Краснокамск. Также будут доступны ежедневные прогулочные рейсы. В этом сезоне впервые состоятся рейсы в Сарапул на «Метеоре-120Р».

Осенью прошлого года «Ъ-Прикамье» сообщал, что правительство Пермского края рассчитывает отремонтировать здание речного вокзала к 1 мая 2025 года. Здание речного вокзала было возведено по проекту советского архитектора Александра Гринберга в 1940 году. В 1990-е, когда пассажирские речные перевозки почти прекратились, на речном вокзале работали торговые точки, а потом его полностью закрыли. В настоящее время в здании действует исторический парк «Россия — моя история».