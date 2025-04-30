Прикамье в 2026 году могут запустить первое водное такси

В Перми первый катамаран Looker 390T может начать курсировать в навигации 2026 года. Об этом во время сегодняшнего заседания правительства сообщил министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков. Пилотный проект водного такси будет курсировать по маршруту Пермь — Усть-Качка протяженностью 57 км. Планируется, что каждый день будет выполняться три рейса, в том числе в выходные. По словам господина Вешнякова, заключение контракта на поставку судна планируется в мае текущего года, а сама поставка — в сентябре.

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Портал newboats.ru Looker370



Ранее сообщалось, что краевыми властями в период с 2025 по 2027 год предлагается приобрести семь новых судов, включая электроход премиум-класса «Москва 2.0» и шесть катамаранов Looker 390T. Первое судно планируется использовать как водное такси на маршрутах от Перми I до Гайвы и Краснокамска.

В планах краевых властей также восстановление двух «Метеоров» и одного теплохода «Восход», эксплуатация которых на территории Прикамья прекратилась в 1990-х годах. Власти Пермского края рассчитывают, что водный туризм будет привлекать в Прикамье больше путешественников.