Главным судебным приставом Кубани назначена Галина Косогорская

Указом Президента России от 25 апреля 2025 года руководителем Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю и главным судебным приставом региона назначена генерал-майор внутренней службы Галина Косогорская. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю

Госпожа Косогорская работает в системе юстиции с 1987 года, начав карьеру на должности судебного исполнителя в Кувандыкском районном народном суде Оренбургской области. Впоследствии она занимала различные руководящие посты, включая должность заместителя главы регионального управления ФССП.

В феврале 2021 года возглавила Управление ФССП по Волгоградской области. С октября 2024 года исполняла обязанности руководителя ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Вячеслав Рыжков