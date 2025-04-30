Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главным судебным приставом Кубани назначена Галина Косогорская

Указом Президента России от 25 апреля 2025 года руководителем Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю и главным судебным приставом региона назначена генерал-майор внутренней службы Галина Косогорская. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю

Госпожа Косогорская работает в системе юстиции с 1987 года, начав карьеру на должности судебного исполнителя в Кувандыкском районном народном суде Оренбургской области. Впоследствии она занимала различные руководящие посты, включая должность заместителя главы регионального управления ФССП.

В феврале 2021 года возглавила Управление ФССП по Волгоградской области. С октября 2024 года исполняла обязанности руководителя ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все