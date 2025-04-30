В корпоративном музее «Азота» открылась выставка картин, посвященных Великой Победе

При поддержке филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в Березниках состоялась открытие выставки картин, написанных в рамках проекта «Рисуем письма».

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Историко-патриотический проект объединил сотрудников химического предприятия, педагогов и учеников березниковских учреждений дополнительного образования. Дети посмотрели специальные телепроекты пресс-службы «Азота»: «Здравствуйте, мои родные», «Письма из 21 века» и «Дети войны». Под впечатлением от увиденного на экране юные художники несколько месяцев трудились над созданием уникальных произведений, в которых отразили свои эмоции, переживания и размышления о Великой Отечественной войне.

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За три месяца было создано более 100 работ, на выставку было отобрано порядка 50. Они написаны в разных техниках и показывают разные грани Великой Отечественной войны. Слезы матерей, героизм красноармейцев, подвиги фронта и тыла.

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На открытии выставки дипломами и корпоративными сувенирами были отмечены педагоги школы искусств имени Старкова и изостудии «Эскиз» городского Дворца детского (юношеского) творчества, которые на протяжении всего проекта курировали работу юных художников. Авторы 10 самых ярких произведений получили специальные подарки от «Уралхима».

Венера Мухатаева, депутат Березниковской городской Думы, главный специалист отдела социального развития филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Мы благодарны юным художникам, которые откликнулись на наше предложение и приняли участие в проекте. Надеемся, что для каждого из участников «Рисуем письма» помогли узнать больше правды о Великой Отечественной войне, и эти знания они передадут своим друзьям, знакомым, близким, а в последствии и своим детям.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники