Челябинский бизнес за год увеличил коммерческие и управленческие расходы на 15%

В 2024 году коммерческие и управленческие расходы крупных и средних компаний Челябинской области составили 394,1 млрд руб. Это на 51,8 млрд или 15% больше по сравнению с предыдущим годом. В среднем на одно предприятие расходы увеличились почти на 13%, до 363,9 млн руб. Такие данные представлены в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

При подсчетах аналитики использовали данные о финансовом состоянии организаций, которые предоставляют в Росстат юридические лица (кроме малого бизнеса, банков, страховых компаний, государственных и муниципальных учреждений). В коммерческие расходы включены затраты, связанные с реализацией и продвижением продукции на рынке, в том числе реклама и маркетинг, зарплаты маркетологов и продавцов, сертификация, упаковка, транспортировка и хранение готовой продукции, логистические затраты, комиссионные сборы посредникам и дистрибьюторам, представительские расходы. Управленческие расходы — это затраты, связанные с обеспечением функционирования аппарата управления организации и поддержание административной деятельности.

В целом по России коммерческие и управленческие расходы крупного и среднего бизнеса в 2024 году достигли 34,5 трлн руб., что является максимальным значением за весь период наблюдения. За год объем затрат вырос на 16,8% или почти 5 трлн руб. В пересчете на одну организацию показатель увеличился на 13%, c 494,4 млн до 559 млн руб. Доля управленческих и коммерческих расходов в объеме выручки компаний осталась неизменной с 2023 года — 11,8%.

По отраслям в абсолютных цифрах наибольший рост корпоративных расходов зафиксирован в торговле и обрабатывающей промышленности — траты предприятий увеличились год к году на 2,5 трлн и 1,1 трлн руб. соответственно. Также существенно возросли расходы у компаний в сферах информации и связи (+372 млрд руб.), транспортировки и хранения (+233,9 млрд руб.), энергообеспечения (+177,3 млрд руб.).