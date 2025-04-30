Назначен прокурор Красноармейского района

Прокурором Красноармейского района назначена советник юстиции Виктория Ростова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В органах надзорного ведомства Виктория Ростова проходит службу более 12 лет. Работала помощником прокурора Калининского района Челябинска и прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью ГУ МВД и главного следственного управления ГУ МВД России по региону управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью областного надзорного ведомства. С июня 2021 года по апрель 2025-го занимала должность прокурора Кизильского района.

Виталина Ярховска