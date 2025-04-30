Обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков депортировали в Россию из Камбоджи

Гражданин России депортирован из Камбоджи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ст. 30, ст. 228.1 УК). Госпожа Волк уточнила, что он находится в сопровождении Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ.

«По версии следствия, в 2019 году злоумышленник и его сообщник на территории города Ханты-Мансийска с целью дальнейшего сбыта незаконно приобрели вещество, которое содержало производное N-метилэфедрона»,— рассказала Ирина Волк.

Один из фигурантов скрылся, и его объявили в международный розыск по поручению Генпрокуратуры РФ. Основанием также послужили материалы, предоставленные УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу— Югре. «В ближайшее время он будет доставлен в Россию»,— добавила официальный представитель МВД.