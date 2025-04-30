Ярославский аэропорт ночью приостанавливал работу

Ярославский аэропорт Туношна в ночь на 30 апреля прекратил прием и посадку воздушных судов на четыре часа, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения на взлет и посадку ввели с 3:07.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Запрет коснулся не только Ярославля, но и аэропортов Иваново (Южный) и Нижнего Новгорода (Стригино). В Росавиации пояснили, что меры были необходимы для безопасности полетов.

Представитель Росавиации, сообщил, что все ограничения сняли в 06:56 утра. Аэропорты вернулись к нормальной работе, и рейсы возобновились.

Антон Голицын