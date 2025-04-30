Росприроднадзор обязал администрацию Балаковского района убрать свалки

МУ Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям в ходе проверки обнаружил незаконные свалки в Балаковском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На земельных участках, находящихся в ведении Балаковского района, сотрудники Росприроднадзора выявили масштабные складирования строительного мусора, в том числе остатки фундамента бывшей воинской части. Специалисты установили, что отходы размещены в непосредственной близости от жилых домов и строящихся объектов.

По итогам проверки надзорное ведомство обязало администрацию Балаковского района Саратовской области ликвидировать незаконные свалки. Чиновникам предстоит направить в Росприроднадзор отчет о выполнении предписаний.

Павел Фролов