Небензя раскритиковал выступление замгенсека ООН на заседании СБ по Украине

Заместитель генсека всемирной организации Розмари Дикарло «активно подпевает» фейкам о ситуации на Украине. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности по Украине. Также секретариат, по мнению российского дипломата, «говорит дословными тезисами» предыдущей администрации США под руководством президента Джо Байдена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Постпред РФ отметил, что российская сторона «глубоко разочарована» таким отношением со стороны ООН. По его словам, секретариат организации фактически становится «на сторону партии войны» и нарушает ст. 100 Устава ООН, предписывающую соблюдать беспристрастность. «Такой подход подрывает доверие не только к любым умозаключениям секретариата по украинскому кризису, но и к утверждениям его руководства о желании играть конструктивную роль в мирном урегулировании»,— сказал Василий Небензя (цитата по ТАСС).

Госпожа Дикарло во время своего выступления сказала, что в последние недели были предприняты усилия «по привлечению сторон к переговорам». По ее словам, дипломатические инициативы дают надежду на прекращение огня и возможное мирное урегулирование. При этом замгенсека ООН обратила внимание на обстрелы украинских городов и жертвы среди мирного населения в результате ударов по российской территории. Она подчеркнула, что ООН «осуждает все атаки на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры, где бы они ни происходили».