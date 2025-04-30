Минцифры: россияне почти 16 млн раз позвонили на номер «1945» для смены звонка

Абоненты российских операторов связи почти 16 млн раз набрали номер «1945». Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Акция «Ура Победе!», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 25 февраля и будет проходить до 15 мая. Звонки на номер «1945» бесплатные. С помощью интерактивного голосового меню участники могут заменить обычный сигнал входящего звонка на военные песни «Темная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек» или «Нам нужна одна Победа».

Кроме того, предоставляется возможность прослушать ежедневные сводки Совинформбюро в исполнении легендарного диктора Юрия Левитана, а также получить ссылку для загрузки специального логотипа 80-летия Победы.