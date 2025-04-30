Прокуратура добилась восстановления уличного освещения под Саратовом

В Ртищевском районе Саратовской области благодаря вмешательству прокуратуры на ул. Луговую вернули освещение. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ртищевская межрайонная прокуратура в ходе проверки выяснила, что на автодороге общего пользования по ул. Луговая в Ртищево нет стационарного освещения. Надзорное ведомство указало на нарушение требований законодательства.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд обязать ответственных лиц восстановить освещение на указанной улице. Суд удовлетворил иск, надзорный орган проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов