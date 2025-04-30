Глава СК РФ ждет доклад о расследовании нападения бездомного пса на ребенка в Оренбуржье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование нападения безнадзорной собаки на ребенка в Оренбуржье. Доклад по этому вопросу представит в центральном аппарате руководитель регионального СУ СК РФ Вячеслав Зудерман. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Перед этим в соцмедиа появилась информация о происшествии в поселке Энергетик Новоорского района. Бездомный пес атаковал на улице десятилетнего мальчика, когда тот катался на велосипеде.

В ситуацию вмешался прохожий, который отогнал животное. Ребенка госпитализировали с травмами. СУ СК РФ по Оренбургской области возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

Георгий Портнов