Глава СК РФ ждет доклад о расследовании нападения бездомного пса на ребенка в Оренбуржье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование нападения безнадзорной собаки на ребенка в Оренбуржье. Доклад по этому вопросу представит в центральном аппарате руководитель регионального СУ СК РФ Вячеслав Зудерман. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Перед этим в соцмедиа появилась информация о происшествии в поселке Энергетик Новоорского района. Бездомный пес атаковал на улице десятилетнего мальчика, когда тот катался на велосипеде.
В ситуацию вмешался прохожий, который отогнал животное. Ребенка госпитализировали с травмами. СУ СК РФ по Оренбургской области возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).