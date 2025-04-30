В Челябинске будут судить участников ОПГ, пытавшихся продать 16 кг стероидов

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области окончило расследование уголовного дела в отношении двух сообщников, продававших стероиды по стране, по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда патогенных биологических агентов) и ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). У них изъяли 16 кг анаболических стероидов, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По версии следствия, лидер группировки координировал доставку запрещенных веществ из Казахстана в Уральский федеральный округ и их дальнейшую отправку в другие регионы России. Его сообщник, ранее судимый 25-летний челябинец, был межрегиональным хранителем и отправителем веществ. Первого задержали в Белгороде, второго — на территории области с поличным при получении от участников ОПГ 5 кг стероидов в апреле прошлого года. В квартире местного жителя нашли еще 11 кг запрещенных веществ, изъяли также компьютерную технику и мобильные телефоны.

Всего в отношении двоих соучастников возбудили семь уголовных дел. Материалы направили в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска