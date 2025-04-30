Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и порывистый ветер до 23 м/с

В среду, 30 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода, дожди и грозы. Порывы ветра местами могут достигать 23 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

По данным метеорологов, днем прогнозируются умеренные осадки и грозы в отдельных районах. Ветер юго-западный 8–13 м/с, местами с порывами до 20 м/с, днем — локально до 23 м/с. Температура воздуха днем составит от +8 до +13 °C.

В Казани в течение дня будет облачно, утром и днем пройдут небольшие и местами умеренные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный 8–13 м/с, местами порывы до 20 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит +11...+13 °C.

Анар Зейналов