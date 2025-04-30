В госказну взысканы неподтвержденные доходы бывшей красноярской чиновницы

В Красноярском крае с бывшей сотрудницы Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) взыскали сумму неподтвержденного дохода в размере 4,3 млн руб. Об этом рассказали в прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установила проверка, специалист Соцфонда в декларации своего супруга за 2022 год указала сведения о поступлении на его банковский счет 4,3 млн руб. Указанная сумма превышает общий доход супругов за отчетный период и за два предшествующих года. «Вопреки требованиям закона кадровая служба не дала оценку законности источников указанного дохода, в ходе прокурорской проверки они также не подтвердились»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с чиновницы и ее супруга в доход государства денежной суммы, эквивалентной размеру неподтвержденного дохода. Суд удовлетворил требования прокурора. В последующем специалист Соцфонда была уволена.

Илья Николаев