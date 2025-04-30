Дождь и грунтовые воды подтопили дома в омском райцентре

В райцентре Одесское подтоплены 10 жилых домов. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Омской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Причиной подтопления стали сильные дожди. Кроме того, в населенном пункте сохраняется высокий уровень грунтовых вод. «В готовности находится пункт временного размещения по адресу: с. Одесское, ул. Парковая,17»,— отметили в региональном главке МЧС.

«Дождь, который принес полуторамесячную норму осадков, создал большие проблемы для нашего населенного пункта»,— рассказал глава района Евгений Журавлев. По его словам, в селе откачку воды ведут 10 мотопомп, а также перекачивающая станция, направленная областными властями.

Валерий Лавский