Лавров прибыл в Доминиканскую республику с первым официальным визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в столицу Доминиканской республики – Санто-Доминго, передает корреспондент ТАСС. Это первая поездка главы МИД в эту страну.

Визит Сергея Лаврова в Доминиканскую Республику проходит в год 80-летия дипотношений между странами. Глава МИД РФ прибыл в Санто-Доминго из Рио-де-Жанейро, где участвовал в саммите министров иностранных дел стран БРИКС.

Как сообщала представитель МИД РФ Мария Захарова, у господина Лаврова в Санто-Доминго запланированы встречи с президентом Доминиканской Республики Луисом Абинадером и министром иностранных дел страны Роберто Альваресом.