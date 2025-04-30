Трамп о пошлинах: США были обмануты всеми странами мира

Президент США Дональд Трамп в интервью ABC News поддержал свою торговую политику, заявив, что Китай «вероятно, проглотит пошлины». По его словам, Соединенные Штаты были обмануты «всеми странами мира».

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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Они думали, что мы глупые люди, и мы такими и были. И я сказал: Этого не произойдет. Мы не позволим этому случиться»,– заявил господин Трамп, добавив, что впереди страну ждут великие времена.

В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин в отношении 185 стран. Фондовые рынки ответили масштабным падением на введенные тарифы. 9 апреля господин Трамп объявил 90-дневную паузу в торговом конфликте. Позже он заявил, что мировые лидеры и руководители предприятий обращаются к администрации США с просьбой уменьшить таможенные тарифы.