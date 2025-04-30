Обвиняемого в присвоении 100 млн. в Ленобласти задержали в Индонезии

Обвиняемого в присвоении и легализации 100 млн руб. в Ленинградской области мужчину задержали в Индонезии и передали российским силовикам для доставки в Москву. Ранее его разыскивали по каналам Интерпола за участие с преступной схеме, связанной с элитным СНТ. Об этом сообщили в МВД.

По информации правоохранителей, с 2014 года обвиняемый участвовал в преступной схеме, организованной председателем элитного садоводческого товарищества в Ленобласти. Участники, зарегистрированные как ИП, по фиктивным договорам об оказании услуг незаконно вывели со счетов товарищества более 100 млн руб.

Фигуранту предъявили обвинение по статьям «Присвоение или растрата» и «Легализация денежных средств» (160 и 174.1 УК). Во время розыска отрабатывались версии о возможном нахождении подозреваемого на территории Таиланда, Турции и Индонезии.