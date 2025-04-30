Трамп: США стали бы несостоявшейся страной третьего мира в случае победы Харрис

Президент США Дональд Трамп заявил, что победа Камалы Харрис от Демократической партии на выборах в ноябре 2024 года могла бы привести к превращению Соединенных Штатов в «несостоявшуюся страну третьего мира». Об этом он заявил во время выступления в городе штате Мичиган на митинге, посвященном первым 100 дням его второго президентского срока.

Господин Трамп заявил, что в случае победы демократов в США могли бы въехать 10 млн мигрантов, а 30–40 млн нелегалов получили бы амнистию.

Сразу после инаугурации 20 января Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного режима на границе с Мексикой. Министерство внутренней безопасности наделило правоохранительные органы расширенными полномочиями, разрешив депортацию нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре без решения иммиграционного суда.