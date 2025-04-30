Трамп подпишет указ о смягчении пошлин на автопроизводство в США

Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 апреля, подпишет указ о смягчении пошлин на автопроизводство, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. С 3 апреля пошлинами в 25% облагаются все импортируемые в США автомобили.

Как пишет Financial Times, Дональд Трамп объявит, что он избавит производителей от некоторых пошлин и предложит тем, кто производит автомобили в США, небольшие скидки. «Мы просто хотели помочь им насладиться этим небольшим переходом, в краткосрочной перспективе»,— сказал господин Трамп журналистам у Белого дома. — Если они не смогут получить детали, мы не хотели их наказывать».

Также уточняется, что согласно указу, автотарифы не будут накладываться на другие пошлины, например, на сталь или алюминий. Исключением являются пошлины на товары из Китая.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о намерении Дональда Трампа смягчить пошлины на автопроизводство в США. Собеседники WSJ отметили, что эти шаги призваны дать автопроизводителям время для перемещения цепочек поставок деталей обратно в США.