«Салават Юлаев» уступил ярославскому «Локомотиву» во втором полуфинальном матче

Второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина — плей-офф Континентальной хоккейной лиги между ярославским «Локомотивом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» закончился со счетом 2:1 в пользу «железнодорожников». Игра проходила на льду ярославской «Арены 2000». Теперь счет в серии 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев» Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев»

Начало матча характеризовалось равно борьбой и взаимными контрвыпадами. На четвертой минуте ярославский нападающий Максим Березкин удалился за игру высоко поднятой клюшкой, однако «юлаевцы» реализовать большинство не смогли. На 12-ой минуте удалился уфимец Сергей Варлов, но и «Локомотив» не смог воспользоваться численным преимуществом.

Хозяева площадки и после нереализованного большинства продолжали прессинговать в зоне «Салавата Юлаева», что принесло плоды за шесть минут до конца первого периода. У правого борта в «юлаевской» зоне нападающий хозяев Александр Полунин выиграл борьбу у уфимских хоккеистов Александра Хмелевского и Дениса Яна и откатил шайбу на синюю линию. Защитник Александр Елесин бросил в сторону ворот. Шайба задела на пятачке нападающего «Локомотива» Даниила Тесанова, перекрывшего обзор вратарю Семену Вязового, и попала в ворота, 1:0.

Во втором периоде ярославская команда усилила натиск на ворота Вязового и прессинг в чужой зоне. На шестой минуте вновь удалился Варлов, но и в этот раз «Локомотив» в большинстве не забил. На 13 минуте шанс отличиться имел нападающий Байрон Фрэз, после броска которого шайба попала в штангу уфимских ворот.

На следующей минуте «Локомотив» все же смог увеличить разрыв в счете. Уфимцы не смогли вывести шайбу из своей зоны. Полунин, получив и обработав шайбу на левом углу площадки, отпасовал на синюю линию защитнику Мартину Гернату. Тот сделал поперечный пас на правый борт Никите Черепанову. Черепанов бросил в касание. Шайба прошла мимо ворот и, ударившись о борт, отскочила к левой штанге уфимских ворот, где первым был форвард «Локомотива» Максим Шалунов, без обработки бросивший в пустой угол ворот.

Через минуту «Салават Юлаев» получил двухминутный командный штраф за нарушение численного состава, но вновь сумел отобороняться в меньшинстве. До конца периода голов больше не было.

Преимущество «Локомотива» во втором периоде выразилось не только в счете на табло, но и в статистике: 21:5 по броскам в створ и 9 минут 15 секунд в атаке против 1 минуты и 22 секунд у команды из Уфы.

В начале третьего периода «Салават Юлаев» сократил отставание — с передач защитника Ярослава Цулыгина и нападающего Владислава Ефремова отличился форвард Егор Сучков.Ефремов с центра площадки отдал пас на левый борт Сучкову, который вошел в зону и прострелил вдоль ворот на дальнюю штангу нападающему Александру Черному. Перехватывая пас, на пятачке клюшку неудачно подставил ярославский защитник Алексея Береглазов, отправивший шайбу в собственные ворота, 1:2.

В конце матча «юлаевцы» организовали штурм ворот. Для этого главный тренер «юлаевцев» заменил Вязового на шестого полевого игрока и взял тридцатисекундный тайм-аут. Лучший шанс сравнять шанс имел Хмелевский, с пятачка попавший в перекладину ворот Даниила Исаева. Но перевести игру в овертайм не удалось.

Следующую игру команды проведут в Уфе 1 мая.

Идэль Гумеров