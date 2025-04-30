«Мы за то, чтобы наши дети слышали»

На Северном Кавказе поддерживают инициативу депутатов Госдумы об увеличении помощи инвалидам по слуху.

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На Северном Кавказе поддержали инициативу депутатов Государственной думы РФ Сергея Миронова и Александра Ремезкова об увеличении тарифов обязательного медицинского страхования (ОМС) на замену речевого процессора кохлеарного импланта для инвалидов по слуху. Парламентарии, представляющие фракцию "Справедливая Россия — За правду", обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением провести проверку действующих тарифов и рассмотреть возможность их индексации до уровня, обеспечивающего полноценное оказание помощи.

Как отмечают эксперты, необходимость корректировки тарифной политики подтверждается и более широкими данными. Так, в опубликованном в 2024 году отчёте Счётной палаты РФ указывалось на наличие системных недостатков в расчётах тарифов на оплату медицинской помощи по ОМС. Аудиторы выявили, что отсутствие прозрачной методологии и стандартизированных расчетов приводит к тому, что тарифы по ряду направлений либо не покрывают реальных затрат, либо завышены. Особенно остро эта проблема проявляется в сферах, связанных с применением дорогостоящих медицинских изделий, где структура тарифа не учитывает их полную стоимость.

Председатель общественной организации слабослышащих "Мир звуков" во Владикавказе Роман Кудренко отметил, что на практике проблема финансирования замены речевых процессоров ощущается особенно остро. «Сегодня государственные учреждения ещё выполняют замены за счёт остатков оборудования, закупленного по прежним ценам. Но когда эти запасы закончатся, тарифов, действующих сегодня, будет недостаточно даже для закупки новых процессоров. Без изменений механизм реабилитации детей с нарушением слуха окажется под угрозой», — пояснил он.

История Романа Кудренко связана с личным опытом борьбы за слух своего сына. Прошедший путь от родителя до лидера общественного движения, он помогает десяткам семей на Северном Кавказе получать доступ к высокотехнологичной медицинской помощи без необходимости постоянных поездок в Москву.

Отдельный акцент Кудренко делает на необходимости территориальной доступности помощи. «Не все семьи могут позволить себе регулярные поездки в федеральные центры. Нам нужно, чтобы возможность замены речевых процессоров сохранялась в регионах. И для этого крайне важно пересмотреть действующие тарифы», — подчеркнул он.

По данным организации "Мир звуков", только в Северной Осетии в 2025 году в плановой замене речевого процессора нуждаются около 20 детей. При этом ближайшие профильные центры находятся в Ставрополе и Ростове-на-Дону.

«Поддержка инициативы депутатов даст шанс сохранить реабилитацию детей в регионах. Иначе мы рискуем потерять выстроенную за годы систему помощи тем, кто особенно в ней нуждается», — подытожил Роман Кудренко.