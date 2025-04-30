Актуально и крайне важно

На юге России поддерживают инициативу депутатов Госдумы об увеличении помощи инвалидам по слуху.

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Депутаты Государственной думы РФ Сергей Миронов и Александр Ремезков предложили увеличить помощь инвалидам по слуху в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). В своём обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину парламентарии призвали повысить тарифы ОМС на замену речевого процессора кохлеарного импланта, предоставляемого инвалидам по слуху в рамках программ высокотехнологичной медицинской помощи.

«Снижение тарифов ставит под угрозу доступность и качество оказания медицинской помощи для людей с инвалидностью по слуху, особенно в регионах», — отметил Сергей Миронов. Александр Ремезков добавил, что «без своевременного увеличения тарифов система реабилитации инвалидов по слуху рискует потерять выстроенные годами механизмы помощи».

Эксперты сурдологического сообщества юга России считают инициативу депутатов своевременной и крайне важной. Главный врач ведущего специализированного сурдологического центра региона Константин Анатольевич Носок подчеркнул, что проблема замены речевых процессоров стоит особенно остро в Ростовской области, Краснодарском крае и на Северном Кавказе. «В государственных учреждениях сегодня практически отсутствует возможность замены речевых процессоров. На юге России подобную помощь обеспечивает специализированная сеть медицинских учреждений, работающая в системе ОМС. Фактически весь Северный Кавказ и Юг России ориентирован на Ростов-на-Дону, где сохранилась возможность проведения таких процедур», — пояснил эксперт.

По словам Константина Анатольевича, в настоящее время замены речевых процессоров ещё продолжаются за счёт закупок, проведённых в конце 2024 года, когда цены позволяли укладываться в рамки тарифа. «Однако количество процессоров ограничено. В конце мая 2025 года мы будем вынуждены уведомить территориальные фонды ОМС о приостановке оказания этих услуг. Тогда проблема из подострой перейдёт в острую фазу», — отметил врач.

По данным центра, только в Ростовской области сегодня около 270 детей, перенёсших операцию кохлеарной имплантации, нуждаются в плановой замене речевого процессора. «Имплантация проводится один раз, а речевой процессор — это внешнее устройство, которое необходимо менять каждые пять лет. Оно преобразует звуки в электрические импульсы для передачи через слуховой нерв в мозг, — объяснил Носок. — Тариф на оплату кохлеарной имплантации с заменой речевого процессора в рамках ОМС в Ростовской области составляет около 1,5 миллиона рублей. Но в новых условиях уже становится всё труднее покрывать реальные затраты.»