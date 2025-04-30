Актуально и крайне важно

На юге России поддерживают инициативу депутатов Госдумы об увеличении помощи инвалидам по слуху.

Фото: mastersluh.ru

Депутаты Государственной думы РФ предложили увеличить помощь инвалидам по слуху в рамках обязательного медстрахования (ОМС). В своем обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину парламентарии предложили повысить тарифы ОМС по замене речевого процессора кохлеарного импланта, предоставляемого инвалидам по слуху по программам высокотехнологичной медпомощи.

В частности, в своем письме депутаты попросили поручить Минздраву РФ и ФФОМС провести проверку действующих тарифов ОМС на предмет их соответствия фактическим затратам на полное оказание услуги по замене речевого процессора. А также рассмотреть вопрос об индексации тарифа до уровня, который обеспечил бы полноценную медицинскую помощь, включая оплату труда специалистов и сопровождение пациента.

Об этой проблеме знают в Ростовской области. В феврале 2025 года региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) обращалось в Законодательное собрание региона с просьбой разобраться с тарифами ОМС, которые не обеспечивают нужд пациентов.

С мнением общественности согласны и специалисты-сурдологи. Они считают новую инициативу парламентариев актуальной и крайне важной. Так, главный врач сети «МастерСлух» Константин Носок подчеркнул, используя медицинский термин, что проблема стоит «подостро», в том числе и в регионах юга России. «Например, на Дону и в Краснодарском крае отсутствуют медицинские учреждения государственной формы собственности, осуществляющие замену речевого процессора, – рассказал эксперт. – В то время как, например, в Ростове-на-Дону есть медицинская организация частной формы собственности, которая оказывает эту услугу в рамках ОМС. Весь Северный Кавказ вынужден ехать или в Федеральные центры, или в Ростов за получением этой услуги».

Константин Носок добавил, что сегодня они продолжают проводить замены речевых процессоров. И делают это, благодаря закупкам, проведенным еще в конце 2024 года по ценам, которые укладываются в размер тарифа 720 тыс. руб. Но количество речевых процессоров ограничено. «В конце мая 2025 года мы вынуждены будем известить территориальные фонды ОМС о том, что приостанавливаем деятельность по этому направлению. И вот тогда проблема станет острой», – предупредил врач.

По данным компании, сегодня только в Ростовской области около 270 детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации, которым необходимо проводить подключение и последующем замену речевого процессора один раз в пять лет. «Само оперативное вмешательство проводится единожды, когда происходит вживление кохлеарного импланта во внутреннее ухо, потом, когда все заживает, снаружи подключают речевой процессор системы кохлеарной имплантации. Он оцифровывает звуки и передает во внутреннее ухо и через слуховой нерв в мозг, – объяснил Константин Носок. – В дальнейшем речевой процессор меняют один раз в пять лет. Тариф по оплате операции кохлеарной имплантации с заменой речевого процессора в рамках ОМС в Ростовской области составляет около 1,5 млн рублей».