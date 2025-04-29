В одной из школ Красногвардейского района установят бюст ученого Юрия Кнорозова
Бюст Юрия Кнорозова к началу нового учебного года установят в школе № 490 Красногвардейского района. Как отметил глава местной администрации Андрей Хорт, топонимическая комиссия города приняла решение рекомендовать присвоить учебному заведению имя именитого ученого.
Фото: пресс-служба Красногвардейского района
Как рассказали в пресс-службе районной администрации, работа над бюстом идет в одной из местных творческих мастерских. Ученый будет изображен вместе со своей любимой кошкой Аспид.
«Кроме этого, в школе будет сделана экспозиция, в создании которой примет участие внучка Юрия Кнорозова — Анна Маслова»,— рассказали в администрации.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что сквер Юрия Кнорозова официально открыли на Гранитной улице.