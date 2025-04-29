В одной из школ Красногвардейского района установят бюст ученого Юрия Кнорозова

Бюст Юрия Кнорозова к началу нового учебного года установят в школе № 490 Красногвардейского района. Как отметил глава местной администрации Андрей Хорт, топонимическая комиссия города приняла решение рекомендовать присвоить учебному заведению имя именитого ученого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Красногвардейского района Фото: пресс-служба Красногвардейского района

Как рассказали в пресс-службе районной администрации, работа над бюстом идет в одной из местных творческих мастерских. Ученый будет изображен вместе со своей любимой кошкой Аспид.

«Кроме этого, в школе будет сделана экспозиция, в создании которой примет участие внучка Юрия Кнорозова — Анна Маслова»,— рассказали в администрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сквер Юрия Кнорозова официально открыли на Гранитной улице.

Дарья Астанина