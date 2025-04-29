В Краснодаре проведут соревнования по самбо в честь Дня Победы

В Краснодаре 10-11 мая проведут турнир по самбо «Доблесть России». Соревнования для атлетов 14-16 лет организуют во Дворце Самбо в «Городе спорта», сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По словам министра физической культуры и спорта Краснодарского края Серафима Тимченко, турнир «Доблесть России» посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне. Глава ведомства подчеркнул, что жителям важно сохранять память о подвиге предков и передавать ее молодому поколению, воспитывая в юных спортсменах правильные ценности. Министр добавил, что задача властей — не только помогать детям добиваться успехов в спорте, но и формировать из них достойных граждан страны.

В состязаниях примут участие девять команд из Краснодарского края, Донецкой и Луганской Народных Республик и Крыма. Турнир начнется 10 мая в 16:00 по мск с предварительных и полуфинальных встреч юношей. На следующий день в 10:00 для будущих чемпионов проведут мастер-класс по самбо и дзюдо, а в 12:00 состоится торжественная церемония открытия и финальные схватки.

Организаторы приглашают желающих поддержать юных борцов по адресу: Краснодар, ул. Конгрессная, 2а, Дворец Самбо. Вход свободный.

Анна Гречко