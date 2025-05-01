В Перми крупная столичная компания может построить еще один экотехнопарк

В столице Прикамья зарегистрировано ООО «Экотехнопарк Пермь», свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс». Компания занимается обработкой и утилизацией неопасных отходов, отсортированных материалов. В краевом минЖКХ на запрос «Ъ-Прикамье» о целях новой организации не ответили. По данным «Ъ-Прикамье», компания может заняться строительством экотехнопарка по переработке промышленных отходов в Пермском городском округе.

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Согласно Rusprofile, генеральным директором «Экотехнопарк Пермь» выступает Роман Рупотка, который ранее руководил челябинским ООО «Полигон ТБО». Единоличным учредителем нового общества является Ярослав Быков. Господин Быков владеет еще четырьмя ныне действующими компаниями в Москве, в том числе ООО «Экоэкспертгрупп», предоставляющим услуги в области ликвидации последствий загрязнений и удаления отходов.

По данным «Ъ-Прикамье», ООО «Экоэкспертгрупп» является инициатором инвестпроекта по строительству экотехнопарка по переработке промышленных отходов в Пермском городском округе. Согласно проекту, компания планирует возвести четыре производственных площадки, пять компостных ванн, ангар, а также установку для утилизации углесодержащего сырья. Для реализации проекта обществу могут предоставить два участка общей площадью 5,9 га по ул. Промышленной. Инвестиции в проект могут составить более 120 млн руб.

Напомним, к 2026 году также планируется ввод в эксплуатацию экотехнопарков в селе Елово и Перми, в районе мусорного полигона в Софронах. Мощность пермского комплекса по обработке ТКО достигнет 350 тыс. тонн в год. На его территории к 2028 году планируется возвести объект для энергетической утилизации органической фракции — до 150 тыс. тонн. При этом доля отходов, направляемых на захоронение, не должна будет превышать 35% в год. Концессионером строительства выступает ООО «Энвиком-Пермь». Соучредителем общества выступает международная компания ООО «Огмент Инвестмент Лимитед», инвестором которой является предприниматель Виктор Харитонин.

На сегодня в Пермском крае действуют пять мусоросортировочных линий: в селе Лобаново Пермского муниципального округа, Краснокамске, Лысьве, Кудымкаре и Верещагино.