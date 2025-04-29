В мае запустят вечернюю электричку между Имеретинским Курортом и Сочи

С 1 мая по 30 сентября будет курсировать дополнительный пригородный поезд на маршруте Имеретинский Курорт — Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пригородный поезд «Ласточка» №6825 будет отправляться со станции Имеретинский Курорт в 21:30 по мск и прибывать на станцию Сочи в 22:18. Дополнительный рейс назначен для повышения качества обслуживания пассажиров в период повышенного спроса.

Пассажирам также стали доступны билеты на электрички №925/926 и №929/930 по маршруту «Имеретинский Курорт — Сухум». Поезда начнут курсировать ежедневно с 1 мая и будут отправляться дважды в день.

Также Федеральная пассажирская компания (ФПК) в период майских праздников традиционно фиксирует рост спроса на железнодорожные перевозки к курортам черноморского побережья. По сравнению с обычными днями загруженность вырастет на четверть.

Мария Удовик