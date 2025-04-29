Платная парковка на Ярославле-Главном заработает 1 мая

Платная парковка на привокзальной площади Ярославля-Главного начнет свою работу 1 мая. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Напомним, что парковка работала в тестовом режиме с 17 января 2025 года. К настоящему моменту обустройство и тестирование парковки завершено. При этом мэрия приняла решение сделать парковку бесплатной в праздничные дни.

«Соответственно оплата за пользование будет взиматься только между праздничными выходными 5-7 мая и начиная с 12 мая»,— пояснили в мэрии.

На парковке смогут разместиться 113 машин. Первые полчаса будут бесплатные, первый час — 30 руб. Ночью парковка бесплатная.

Алла Чижова