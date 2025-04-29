Машинное отделение

В Южном окружном военном суде вынесли приговор пятерым жителям Мелитополя по обвинению в участии в террористическом сообществе. Суд признал, что после освобождения этого города российской армией в 2022 году они собирались осуществить взрыв в месте раздачи гуманитарной помощи местным жителям. До этого обвиняемые состояли в «Союзе участников АТО Мелитополя». В итоге, за подготовку теракта им определили наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 14 лет. Фигуранты дела отказались признать вину.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Жители Мелитополя Игорь Горлов, Андрей Голубев, Александр Жуков, Владимир Зуев и Юрий Петров оказались на скамье подсудимых в Южном окружном военном суде (в Ростове-на-Дону) в июне 2023 года, после того как примерно годом ранее они были задержаны ФСБ по подозрению в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и в приготовлении к акту международного терроризма (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 361 УК РФ).

До начала специальной военной операции, прозвучало в суде, все пятеро были членами «Союза участников АТО Мелитополя». Эту организацию, объединявшую местных ветеранов войны с донбасским ополчением в период 2014-2022 годов, возглавлял некий Владимир Минко. После освобождения Мелитополя российской армией он стал организатором террористического сообщества, к которому, по данным следствия, добровольно присоединились Горлов, Голубев, Жуков, Зуев и Петров.

По версии обвинения, участники сообщества в марте 2022 года стали готовить взрыв рядом с местом раздачи российскими властями гуманитарной помощи жителям Мелитополя. Одновременно с основным взрывом участники террористического сообщества собирались расстрелять из гранатометов военную технику военнослужащих РФ, которые участвовали в гуманитарной акции.

Место совершения теракта определил Минко. Горлов, Голубев, Жуков, Зуев и Петров взяли на себя подготовку. В частности, создание тайников с оружием и боеприпасами. После задержания в гараже одного из них сотрудники российских спецслужб нашли автоматы Калашникова, пулеметы, пистолеты, патроны, противотанковые и противопехотные мины, выстрелы к гранатометам, ручные гранаты, снаряды для минометов, взрывчатку, детонаторы и даже переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК).

Для взрыва злоумышленники решили задействовать красный ЗАЗ-1102. Игорь Горлов изготовил бомбу и разместил ее в машине. Однако реализовать преступный умысел им не удалось, так как деятельность группы была пресечена российскими спецслужбами: первым поймали Зуева, в последующие пять дней – еще четверых. Минко задержать не удалось.

В ходе процесса подсудимые отказались признать вину. При этом Горлов и Голубев ходатайствовали о признании их военнопленными.

В итоге, Южный окружной военный суд назначил всем пятерым наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Горлов и Петров получили по 14 лет, Голубев и Жуков – по 12 лет, Зуеву придется провести за решеткой 11 лет.

Сергей Иванов