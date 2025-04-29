Туристический бренд Краснодара представили в Астрахани

Специалисты туристско-информационного центра и управления экономики Краснодара провели презентацию туристического бренда кубанской столицы для коллег из Астраханской области. В ходе встречи гости ознакомились с различными маршрутами — от индивидуальных экскурсий выходного дня до комплексных туров, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как отметила начальник городского управления экономики Елена Васильченко, подобные мероприятия проводятся третий год и уже доказали свою результативность в налаживании связей и росте числа путешественников. По ее словам, муниципальные власти стремятся демонстрировать гостеприимный облик краевой столицы.

Астраханские специалисты поделились информацией о ключевых достопримечательностях региона — посещении рыбных хозяйств и мест цветения диких лотосов. Краснодарской делегации рассказали о гастрономических маршрутах, эксклюзивных программах с рыбалкой на осетровых фермах. Также туристическая лига предложила посетить оперные постановки в историческом кремле.

По завершении деловой части участники обменялись контактами для будущего сотрудничества, а краснодарцам организовали экскурсию по Астраханскому кремлю.

Ранее, в декабре 2024 года, сотрудники администрации Краснодара участвовали в туристической выставке «Открытый Кавказ-2024», проходившей в Грозном.

Анна Гречко