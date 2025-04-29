В Краснодарском крае дважды за день объявляли ракетную тревогу

Вечером 29 апреля в Краснодарском крае повторно за сутки объявили предупреждение о ракетной опасности. Сигналы тревоги разослала система РСЧС около 18:30 по мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сообщения поступили жителям Славянского, Темрюкского, Крымского и Туапсинского районов. Через полчаса угрозу отменили, информацию о снятии тревоги также распространили по официальным каналам.

МЧС дополнительно напомнило о запрете на публикацию фото- и видеоматериалов, фиксирующих работу систем противовоздушной обороны, за что предусмотрено наказание.

Анна Гречко