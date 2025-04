Умер фронтмен рок-группы The Alarm Майк Питерс

Вокалист британской рок-группы The Alarm Майк Питерс скончался от лейкоза. Ему было 66 лет. О смерти музыканта сообщил представитель основанной им благотворительной организации Love Hope Strength. На сайте коллектива появилась мемориальная видеодоска.

По данным газеты The Guardian, впервые Майку Питерсу диагностировали рак крови (хронический лимфоцитарный лейкоз) 30 лет назад. В прошлом году певец отменил 50-дневный тур по США из-за прогрессирования болезни.

Майк Питерс родился в 1959 году в городе Престатин на севере Уэльса. Стал известен в начале 1980-х благодаря дебютному альбому The Alarm «Declaration». Хитами лонгплея стали песни «68 Guns» и «Strength». В начале карьеры The Alarm играли на разогреве у U2 и Status Quo. Группа также выступала на одной сцене с Бобом Диланом и Брюсом Спрингстином.

В 2003 году вместе с женой Майк Питерс учредил фонд Love Hope Strength по борьбе с раком и организации донорских программ. Благодаря рекламным кампаниям Get On the List на концертах рок-группы благотворительная организация зарегистрировала 250 тыс. человек в качестве доноров стволовых клеток.