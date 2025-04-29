Россияне заколебались с турами

Туристическая отрасль Стамбула столкнулась с последствиями землетрясений — на майских праздниках регион не досчитается трети отдыхающих. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителей Ассоциации туроператоров России. Как утверждают эксперты, до 30% клиентов отказались от туров в город в первых числах мая, поездки переносят на сентябрь и более поздние даты либо отменяют вовсе. Также представители индустрии отмечают, что на четверть сократились продажи по этому направлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Однако не похоже, что опасения оправданы, говорит вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян: «На самом деле есть только единичные случаи отмены, до 30% — этого даже близко нет. Даже стоимость билетов не снизилась ни на один рубль. На майские праздники билеты туда и обратно из Москвы стартуют от 50 тыс. руб. и доходят до 120 тыс. руб. на человека в эконом-классе, это турецкие авиалинии. И так примерно из всех городов европейской части России: из Казани, Екатеринбурга, Сочи, Минвод. Кстати, отели тоже не дешевеют. Если бы 30% были аннуляции, то билет в Стамбул сейчас бы стоил 20-25 тыс. руб. туда и обратно. Ни один рейс не отменен, самолеты все полные летят. Сейчас средняя загрузка — 87-88%.

Другое дело, что продажи просели примерно на 15-18% в зависимости от города вылета. Но мы не склонны как-то драматизировать ситуацию, потому что многие люди ждали или продолжают ждать афтершоков. И если их не будет, то через две недели продажи восстановятся. Потому что в Турции, в частности, в Стамбуле очень часто происходят землетрясения. Мы продаем туры в Турцию больше 30 лет: я не помню года, чтобы не было землетрясений. Наоборот, мы ждем потом взрывного роста продаж, потому что сыграет эффект отложенного спроса».

Землетрясения с магнитудой 6,2 в провинции Стамбула начались в прошлую среду, 23 апреля, толчки ощущались по всей центральной части Турции. В результате пострадали более 150 человек. В одном из районов частично обрушилось здание. Впрочем, официальных предупреждений российским туристам не поступало, а это значит, что вернуть полную стоимость поездки вряд ли получится, отмечает директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов: «Если люди перебронируют на эти же даты, стараются поменять направление, то наверняка это связано с теми форс-мажорными обстоятельствами.

Рискуют те, кто отменяют бронирования. Нет рекомендаций со стороны органов государственной власти, а без этого, если вы отменяете, вы рискуете не получить 100% стоимости отдыха.

Потому что, когда нет рекомендаций или нет запрета на выезд, все риски, связанные со 100-процентным возвратом, несет на себе турист. В договорах условия возврата в себе содержат какой-то минимальный штраф. А те, кто вылетают все-таки, сохраняя за собой право и возможность отправиться на отдых, попадают под все страховые случаи, консульскую помощь и прочее. Если боитесь в Турцию, вы можете полететь или поехать в ту же Абхазию.

Турция — это, пожалуй, на сегодняшний день самое ближнее из доступных пляжных направлений на майские праздники. Потому что в некоторых регионах уже можно купаться. Все остальные, если говорить об Азии и Юго-Восточной Азии, это дальние направления, они будут несопоставимы по стоимости, потому что перелет более долгий. И та ограниченная перевозка, которая есть сейчас в тот же Вьетнам, Китай и даже в Таиланд, несопоставима с Турцией. Невозможно будет улететь по цене 250 тыс. руб., например, на двоих на "все включено"».

Толчки в Стамбуле продолжались до понедельника, 28 апреля. Только за первые 19 часов сейсмологи зафиксировали почти 300 афтершоков. Их магнитуда приближалась к шести. Некоторые ученые предупреждают, что в ближайшие два месяца в Стамбуле может произойти более мощное землетрясение.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская