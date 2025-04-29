Кредиты доставляют проблемы

Крупные банки столкнулись с ростом неплатежей по кредитам. В частности, по данным РБК, увеличение объемов просроченных займов зафиксировали «Сбер» и ВТБ. Платежи перестали вносить в том числе и те, кто раньше платил вовремя. Основными факторами банкиры называют высокие ставки, но портфелей кредитных организаций достаточно, чтобы проблема не привела к системному кризису. Из отчетности Сбербанка следует, что объем проблемной ипотеки в январе-марте вырос на 90%, до 285 млрд руб. Объем просрочки по потребительским займам вырос на 22,5%, до 610 млрд руб. При этом растет и общая доля таких кредитов. В ВТБ ее оценили в 4,8%, за квартал показатель вырос на 0,9%.

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Негативная динамика стала результатом роста числа необеспеченных кредитов, полагает эксперт проекта «Профит» Ассоциации развития финансовой грамотности Павел Никитин: «Как ни странно, люди реже, но все равно брали на себя эти кредитные обязательства. Однако уровень доходов не поспевает за ростом инфляции и, соответственно, стоимостью займов, и нагрузка на клиентов непомерно возрастала. Такая ситуация наблюдается уже с прошлого года. Я думаю, что в основном это касается необеспеченных потребительских кредитов, хотя в ипотеке тоже есть рост просроченной задолженности и по новым выдачам. По ней ставка сейчас в районе 30%, но если ипотеку и брали, то в основном в рамках госпрограмм, где она составляет 6-7%.

Качество новых выданных кредитов, конечно, оставляет желать лучшего, потому что ставки высокие, а доходы остались на прежнем уровне.

Тем не менее люди продолжают брать займы, хотя Центробанк делал все для того, чтобы этого не происходило. Конечно же, бизнес устроен так и направлен на то, чтобы мы с вами тратили деньги. И не просто тратили, а тратили их еще больше. Всегда была какая-то доля просроченной задолженности. Сейчас какой-то катастрофы нет, но в целом тенденция не очень положительная. У банков есть различные механизмы. Если произойдет снижение ключевой ставки (а рано или поздно это все равно случится), то и ставки по кредитам тоже пойдут вниз».

По данным Центробанка, более половины ипотечных заемщиков имеют задолженность от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. Средняя сумма долга — около 2 млн руб. При этом во втором полугодии 2024-го общее количество клиентов банков и микрофинансовых организаций (МФО) снизилось на 0,5 млн и составило чуть более 50 млн человек. Это первое сокращение с 2022-го. До конца этого года ситуация будет ухудшаться, в том числе и с займами на покупку недвижимости, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова: «В принципе, некоторое ухудшение качества ипотечного портфеля вполне ожидаемо.

Дело в том, что в более ранние периоды банки упрощали требования к заемщикам. Таким образом качество ипотечных выдач снижалось. Ставки по-прежнему остаются на высоком уровне, и обслуживать такие кредиты достаточно сложно.

Более того, доступность жилья снижается, и, соответственно, люди могут иметь сложности с обслуживанием долга. То есть то, что сейчас происходит, вполне логично. При этом не стоит ожидать какого-то драматичного ухудшения ситуации. Если проблемная задолженность и возрастет, то это будет неощутимый уровень. В 2025 году однозначно качество ипотечного портфеля продолжит ухудшаться. При этом дальше все будет зависеть от состояния операционной среды. В случае если ключевая ставка Банка России по-прежнему останется высокой и цены на товары и услуги продолжат расти, то неминуемо и качество портфелей еще снизится. При этом на среднесрочном горизонте уровень проблемной задолженности по ипотеке не будет высоким, а останется достаточно комфортным для кредитных организаций».

По оценкам АКРА, в конце этого года доля просроченных кредитов в составе всех розничных портфелей даже с учетом списаний может составить около 4%.

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Станислав Крючков