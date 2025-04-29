На подлете к Смоленску сбили 15 БПЛА

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что силы радиолектронной борьбы сбили 15 беспилотников на подлете к Смоленску. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

«Сегодня наш регион вновь подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов… По предварительной информации, на земле пострадавших и разрушений нет»,— написал Василий Анохин в Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщил, что в лесном массиве в районе деревни Пискарево Дорогобужского района найден упавший беспилотник. Минобороны России в предыдущий раз сообщало об атаке БПЛА на Смоленскую область 5 апреля.