В Черноземье 30 апреля будет дождливо, от +6°С до +19°С

В четверг, 30 апреля, в Черноземье прогнозируется облачность, в большинстве регионов пройдут дожди. Температура будет варьироваться от +6°C до +19°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток будут кратковременные дожди, ночью температура составит +9°C. Днем — до +19°C.

В Воронеже ночью и днем ожидаются небольшие дожди, от +8°C до +17°C.

В Курске ночью ожидается облачная погода, временами пройдет небольшой дождь, до +8°C. Днем осадки прекратятся — облачность, до +16°C.

В Липецке и Орле в течение суток будет сохраняться дождливая и облачная погода, ночью — до +6°C. В светлое время — до +16°C.

В Тамбове на протяжении суток облачно, пройдут дожди. Ночью — до +6°C, днем воздух прогреется до +15°C.

Анна Швечикова