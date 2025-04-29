На Урале растет количество ДТП с участием мотоциклов

В Свердловской области с начала года произошло уже 19 аварий с участием мототранспорта, рассказала на пресс-конференции руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Свердловской области Галина Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-конференция, посвященная началу мотосезона в Свердловской области, в пресс-центре ТАСС-Урал

Фото: Диана Томчик Пресс-конференция, посвященная началу мотосезона в Свердловской области, в пресс-центре ТАСС-Урал

Фото: Диана Томчик

По данным ГИБДД, в 2024 году в Свердловской области произошло 608 ДТП с участием мототранспорта, что на 6,5% больше, чем в 2023 году. Погибли 32 человека, 311 человек получили ранения, среди них 76 детей.

Лидером по количеству ДТП с участием мототранспорта ежегодно остается Екатеринбург, за ним следуют Нижний Тагил и Сысертский район, а также Верхняя Пышма.

Основные причины ДТП: неверный выбор скорости, несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции.

Врачи, сотрудники ГИБДД и представители мотосообщества рассказали на пресс-конференции, что объединили усилия, чтобы сделать сезон максимально безопасным для всех участников дорожного движения. В рамках информационной кампании «Безопасность на колесах» запланированы интерактивные граффити-инсталляции, театральные постановки, рейды с участием волонтеров, активная работа в школах и медицинских учреждениях, велозаезды и разъяснительная работа в общественном транспорте.

Сотрудники свердловской полиции будут пресекать нарушения ПДД, контролировать дворовые зоны и пункты проката и продажи мототехники.

Напомним, официальное открытие мотосезона в Екатеринбурге запланировано на 3 мая.

Диана Томчик