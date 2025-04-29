Лавров: РФ не видит возможностей для мониторинга длительного перемирия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не видит возможностей для честного мониторинга соблюдения длительного перемирия на Украине. По его словам, в случае прекращения огня в течение долгого времени Украина бы организовывала провокации.

«Способности украинского режима организовывать провокации хорошо известны. Нет никаких сомнений, что эти провокации продолжались бы независимо от того, как это перемирие будет организовано. Мы не видим возможностей честного мониторинга для честного соблюдения этого перемирия»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИДов стран БРИКС в Бразилии.

«Если говорить о последних примерах перемирия. Перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным по случаю Пасхи, никоим образом не соблюдалось киевским режимом. Там огромное количество нарушений было зафиксировано»,— заявил министр.

В апреле Владимир Путин ввел 30-часовое пасхальное перемирие. Украина в ответ предложила продлить режим прекращения огня на 30 дней. Позднее российский президент заявил о необходимости проанализировать итоги пасхального перемирия. Минобороны РФ обвиняло Украину в срыве договоренностей.

Лусине Баласян