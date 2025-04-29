Европол создал группу по противодействию вербовке детей в оргпреступность

В европейской полиции объявили о создании многонациональной группы, направленной против эксплуатации несовершеннолетних преступными группировками. Согласно пресс-релизу Европола, через соцсети и мессенджеры детей вербуют в криминальные структуры и отдают им «на аутсорс» совершение тяжких преступлений, вплоть до убийств.

Рабочая группа получила название GRIMM. Ее возглавляет Швеция. В группу также вошли полицейские из Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов и Норвегии. Среди задач — координирование работы с технологическими компаниями для выявления фактов онлайн-вербовки детей.

Последние расследования показали, что интернет стал комфортной средой для поиска молодых людей, готовых совершать преступления на заказ. Детей вовлекают в криминал, используя закодированный язык, мемы, игровые задания. В обмен на оказанные услуги несовершеннолетним обещают деньги, статус и чувство причастности.

По данным Европола, детей используют для широкого спектра преступлений: от торговли наркотиками и кибератак до насильственных вымогательств и убийств. Такая модель организации криминальных схем позволяет старшим членам группировок оставаться на удалении и избегать преследования.